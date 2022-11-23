 В Казани состоится презентация второго тома книги «Вклад Азербайджана в победу над фашизмом»
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В Казани состоится презентация второго тома книги «Вклад Азербайджана в победу над фашизмом»

Мероприятие пройдет 25 ноября.

Республика
23 ноября 2022  19:58
Автор:
Роза Габитова

В Казани состоится презентация второго тома книги «Вклад Азербайджана в победу над фашизмом» с участием одного из авторов, общественного деятеля Гасыма Керимова. Об этом сообщает общественная организация Азербайджанской национально-культурной автономии Лениногорск и Лениногорского района РТ «Единство».

Мероприятие пройдет 25 ноября в гостинице «Ногай», расположенном на улице Баумана. 

В прошлом году в Нацбиблиотеке республики был представлен первый том книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны» изданный в год 75-летия Великой Победы в Курске. 

В презентации второго тома примут участие известные деятели науки и искусства, писатели и поэты, представители госведомств и министерств.

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