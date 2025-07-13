В Казани состоится вечер фламенко

15 июля на Московском рынке Казани пройдет яркий вечер фламенко. Начнется все в 18.00 в амфитеатре рынка. Гостей ждет открытый урок испанского языка. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани. В 18.35 начнется мастер-класс по фламенко: сначала выступят ученики школы, а потом научат танцевать всех желающих. На мероприятии можно будет попробовать настоящие испанские блюда – например, ароматную паэлью и освежающую безалкогольную сангрию. Вечер украсят живые выступления гитариста Айдара Абдрахимова и перкуссиониста Руслана Исхакова.