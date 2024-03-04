В Казани состоялась церемония закрытия «Игр будущего»

В столице Татарстана завершились двухнедельные международные соревнования «Игры будущего». Казань радушно приняла больше 100 тысяч человек: участники из 107 стран мира, организаторы, зрители и пр.

Кроме этого, церемонию открытия, прошедшую 21 февраля, посетили вместе с Президентом России Владимиром Путиным 5 лидеров стран.

Церемония закрытия прошла в «Казань Экспо» при участии вице-премьера Дмитрия Чернышенко и Раиса РТ Рустама Минниханова в уникальном формате фиджитал-концерта, объединившего артистов и цифровых исполнителей.

«Друзья, мы сделали это! Первые в истории Игры будущего состоялись! Россия придумала и провела турнир в новых видах спорта в формате, который называется «фиджитал». Технологический, динамический, вдохновляющий и очень зрелищный», – заявил Чернышенко.

По его словам, «Игры будущего» стали настоящим общепризнанным в мире брендом, а Россия ещё раз доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе.

Рустам Минниханов отметил, что Казань в очередной раз продемонстрировала всему миру высочайший уровень организации соревнований.

Порядка 240 спортсменов стали победителями и призерами из России, Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Испании, Южной Кореи, Филиппин, Уругвая, Эквадора, Аргентины и Колумбии.