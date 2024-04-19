В Татарстане состоялся чемпионат бизнес-кейсов для школьников

12 школьных бизнес-компаний приняли участие в очном мероприятии, всего 120 человек. Участники работали с действующими предпринимателями, специализирующимися на разных сферах бизнеса.

Команды должны были решить бизнес-кейсы в режиме реального времени за 30 минут. Победителями стали школы, предложившие наиболее эффективные решения бизнес-кейсов – это лицей №146 города Казани и школы в Аксубаевском и Тукаевском районах.

Затем пройдет финальный слет участников, где команды представят финансовые результаты своих бизнес-проектов.

Проект «Школьный бизнес-старт» помогает формировать предпринимательские навыки у детей 5-7 классов.Проект реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».