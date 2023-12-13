В Казани состоялся отборочный тур конкурса «Мисс Татарстан - 2024»

«Конкурсу исполнилось уже четверть века, и мы вступили в следующую четверть, проводим 26-й финал», - отметила президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова.

На кастинге оценивались внешние данные участниц, их природное обаяние, умение держаться на сцене и достойно представлять себя. Девушка, достойная звания «Мисс Татарстан», должна быть не только внешне привлекательной, но и воспитанной, умной, являться нравственным примером для других.

Первый этап - «Дефиле». Девушки, которых выбрали члены жюри в этом туре, прошли во второй этап - «Визитная карточка». Все конкурсантки тщательно готовились к выступлению на отборочном туре и пришли на кастинг, поставив перед собой определенные цели.

«Я мечтаю стать великим кутюрье, связать свою жизнь с миром моды и красоты. Подумала, что этот конкурс станет важным этапом в жизни, своеобразным уроком, поэтому решила в нем участвовать. До кастинга у меня был большой страх сцены, но я горжусь тем, что сегодня была уверенной: не тряслась и не дрожала. Поработала над собой, морально и эмоционально подготовилась и вышла к зрителям», - призналась одна из участниц Ксения Курчинова.

Девушки, прошедшие отборочный тур, будут сегодня участвовать в состязании «Бьюти-раунд», где у конкурсанток появится возможность удостоиться званий «Мисс бикини» и «Мисс талант». 30 девушек, прошедшие «Бьюти-раунд», примут участие в финале, который состоится 27 января.

Конкурс организован общественной организацией «Мисс Татарстан» совместно с Министерством по делам молодежи Республики Татарстан, республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и телерадиокомпанией ТНВ.