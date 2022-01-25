В Казани сотрудники ГИБДД остановили машину, у пассажира которой нашли два пистолета и 400 патронов

В Казани сотрудники ГИБДД остановили автомобиль и изъяли из салона авто два пистолета и 400 патронов, сообщает МВД по РТ.

В автомобиле было два человека. За рулем сидела 41-летняя жительница Санкт-Петербурга, на пассажирском кресле – 34-летний житель Новгородской области. Они нервничали, поэтому сотрудники полиции решили осмотреть авто.

На пассажирском сидении полицейские нашли пакет, внутри которого лежало два пистолета и 400 патронов. После этого женщина и мужчина были задержаны и доставлены в полицейский участок.

На допросе мужчина признался, что он по приказу оператора отыскал оружее, спрятанное в лесопосадке около Чебоксар. Далее его задачей было отвезти оружие в Уфу для того, чтобы сбыть бесконтактным способом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».