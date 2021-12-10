В Казани сотрудники ГИБДД выписали 36 протоколов любителям тонировки

В Казани сотрудники ГИБДД благодаря информации из соцсетей устроили облаву любителям тонировки и тюнинга автомобилей. Об этом пишут «Татар-информ» со ссылкой на республиканскую Госавтоинспекцию.

Через соцсети сотрудники ГИБДД узнали, что клуб любителей тонировки и другого тюнинга автомобилей решили провести встречу на парковке возле одного из крупных казанских ТЦ.

В итоге сотрудники полиции составили 36 административных протоколов за чрезмерно тонированные стекла, отсутствие полиса ОСАГО, а также за нечитаемые номера и неисправные автомобили. Пять машин были отправлены на штрафстоянки.