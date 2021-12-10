 В Казани сотрудники ГИБДД выписали 36 протоколов любителям тонировки
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В Казани сотрудники ГИБДД выписали 36 протоколов любителям тонировки

О слете «тонировщиков» автоинспекторы узнали из соцсетей.

Город
10 декабря 2021  14:22
Автор:
Ольга Ильина

В Казани сотрудники ГИБДД благодаря информации из соцсетей устроили облаву любителям тонировки и тюнинга автомобилей. Об этом пишут «Татар-информ» со ссылкой на республиканскую Госавтоинспекцию.

Через соцсети сотрудники ГИБДД узнали, что клуб любителей тонировки и другого тюнинга автомобилей решили провести встречу на парковке возле одного из крупных казанских ТЦ.

В итоге сотрудники полиции составили 36 административных протоколов за чрезмерно тонированные стекла, отсутствие полиса ОСАГО, а также за нечитаемые номера и неисправные автомобили. Пять машин были отправлены на штрафстоянки.

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