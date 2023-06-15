В Казани сотрудники МЧС ликвидировали пожар в одном из жилых домов

В Советском районе Казани сотрудники пожарной службы ликвидировали возгорание в жилом зданиии на ул. Мира, 47. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану. Сообщение о возгорании поступило сегодня, 15 июля, в 14:35.

«Пламя пожара было замечено на втором этаже девятиэтажного здания. Из здания эвакуировали 60 жителей, среди них 10 детей», – отметили в МЧС.

Из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли мужчину, передав его сотрудникам скорой помощи для осмотра. Казанец не пострадал. Ликвидировать возгорание пожарные смогли в 14:48.

Ранее «КВ» соообщали, что в Казани загорелась крыша дома напротив Чеховского рынка. Никто не пострадал.: