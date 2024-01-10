В Казани сотрудники Росгвардии обнаружили и локализовали пожар на охраняемом объекте

10 января около 5 часов утра на пульт централизованного наблюдения казанского УВО поступил сигнал о срабатывании охранно-пожарной сигнализации в магазине, расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома по улице Юго-Западной. Экипаж оперативно прибыл по адресу. У плотно закрытой входной металлической двери росгвардейцы почувствовали запах едкого дыма и гари. Об этом они сообщили дежурному. Когда росгвардейцы вместе с хозяином магазина открыли дверь, из помещения повалил густой черный дым, а несколько квадратных метров зала уже были охвачены пламенем.

Чтобы не допустить жертв среди обитателей многоэтажки, патрульные приступили к эвакуации в безопасное место жильцов двух ближайших этажей, под которыми находился магазин. На улицу было выведено около 30 человек.

Одновременно с этим росгвардейцы оцепили прилегающую территорию. Благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии и профессионализму огнеборцев пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. В результате происшествия никто из жильцов дома не пострадал.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электрического сетевого фильтра, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.