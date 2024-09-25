В Казани сотрудники Росгвардии задержали подростка по подозрению в угоне автомобиля

В рамках исполнения плана «Перехват» наряд УВО Росгвардии задержал несовершеннолетнего, который, по информации, угнал иномарку у своей матери.

Утром 35-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего автомобиля Volkswagen Jetta. Машина была оставлена припаркованной неподалеку от ее дома на улице Чистопольской. Женщина выразила подозрения, что угон совершил ее несовершеннолетний сын. Пропажа ключей от машины была обнаружена, когда супруг женщины собирался уехать на работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Республике Татарстан.

Чтобы найти украденный автомобиль, в городе был введен план «Перехват», в который вошли все мобильные патрули наружных служб, включая наряды вневедомственной охраны.

Согласно полученной информации, патрули, находившиеся на маршруте, начали проверку всех близлежащих улиц и дворов. Во время патрулирования по улице Фатиха Амирхана один из экипажей заметил искомый автомобиль среди потока машин. Правоохранители остановили транспортное средство, за рулем которого находился несовершеннолетний, родившийся в 2009 году, не имеющий водительских прав. Подросток подтвердил, что машина принадлежит его матери, и он взял ее без разрешения. Он признался, что в порыве гнева после ссоры с родителями решил угнать автомобиль и прокатиться по городу.

Задержанного подростка передали инспектору по делам несовершеннолетних. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ, квалифицируемой как «Угон».