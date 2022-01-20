 В Казани Советский суд оштрафовал женщину за экстремистские комментарии в соцсети
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В Казани Советский суд оштрафовал женщину за экстремистские комментарии в соцсети

Теперь пользовательнице 10 тысяч рублей.

Республика
20 января 2022  17:47
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани Советский районный суд назначил 52-летней женщине штраф за экстремистские комментарии в соцсети на 10 тыс. рублей, сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Комментарий удален из соцсети.

Ранее сообщалось, что в Татарстане правоохранительные органы задержали членов ячейки Нурджулар*, труды их лидера признаны в России экстремистскими. Секта финансировалась из Турции.


 

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