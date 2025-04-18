В Казани создали патриотический гимн с помощью ИИ

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Республика
18 апреля 2025  09:14

При поддержке АНБО «За победу! Казань» волонтеры разработали музыкальную композицию, посвященную вкладу города в поддержку участников СВО. Хотя основу гимна сгенерировал искусственный интеллект, авторы вручную дорабатывали текст, аранжировку и нотную партитуру. Об этом сообщили «Татар-информу» создатели гимна.

«Мы совместили классические мотивы с современными патриотическими мелодиями, чтобы создать узнаваемый, но свежий звук», — пояснила директор организации Евгения Коцарь. На финальную обработку ушел месяц, хотя работа с нейросетью заняла лишь сутки.

В планах команды — выпустить серию нейроклипов о тыловой жизни и расширить проект на другие регионы. Создание гимна приурочено к 80-летию Победы и Году защитника Отечества, объявленному в 2025 году.

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