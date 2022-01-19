 В Казани создали петицию с просьбой не закрывать 3-й хлебозавод
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В Казани создали петицию с просьбой не закрывать 3-й хлебозавод

Петиция адресована президенту России Владимиру Путину.

Город
19 января 2022  10:52
Автор:
Ольга Ильина

В сети появилась петиция с просьбой не закрывать «Казанский хлебозавод 3», адресованная президенту России Владимиру Путину. Создателем петиции указываются сотрудники «Казанский хлебозавод №3».

По словам создателей петиции, собственник завода холдинговая компания «Ак Барс» планирует с марта 2022 года остановить деятельность завода и передать бренд и производство в «Булочно-кондитерский комбинат». Также планируется полностью закрыть производственную площадку и передать землю девелоперам под застройку освободившейся территории, потому что земля, на которой расположен завод, находится в центре города и имеет высокую рыночную стоимость.

В письме указано, что с закрытием хлебозавода исчезнут рабочие места в это и так непростое время. Более того, будет утеряна история хлебозавода, которая ведет отсчет с 1939 года. На момент публикации петицию подписали более 1 тыс. человек.

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