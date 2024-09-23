В Казани создают «умную» систему контроля парковки для инвалидов

В Казани разрабатывают программное обеспечение, которое позволит автоматически выявлять автомобили, незаконно занимающие места для инвалидов.

Как сообщил на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров, программа будет фиксировать нарушения и передавать данные о транспортных средствах в ГИБДД для наложения штрафов. Напомним, что сумма штрафа за парковку на месте для инвалидов составляет 5 тысяч рублей.

Ильдар Шакиров отметил, что в Казани оборудовано 865 парковочных мест для инвалидов, что составляет 10% от общего количества, как того требует федеральное законодательство. Парковка на этих местах бесплатна при наличии соответствующего опознавательного знака на автомобиле.

Вместе с тем, за первые пять месяцев этого года было вынесено 2420 устных замечаний водителям-инвалидам, которые оставили свои автомобили на местах общего пользования без оплаты, что является нарушением правил парковки. В таких случаях, по словам Шакирова, впервые допустившим нарушение предоставляется возможность исправить ситуацию без штрафа.