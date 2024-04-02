В Казани спасли краснокнижную неясыть, которая запуталась крыльями в ограждении школы

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Город
2 апреля 2024  19:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Огромная серая сова запуталась крыльями в ограждении полилингвального комплекса «Адымнар» в Казани. Школьники тут же бросили тетрадки и стали следить за судьбой краснокнижной представительницы.

 Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам 

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам, получив сигнал, тут же прибыли на место, чтобы спасти птицу из плена. Она была шокирована происходящим, но смиренно ожидала вызволения.

Специалисты забрали пернатую с собой, чтобы передать реабилитационному центру в Зеленодольском районе, где за ней будут наблюдать в течение некоторого времени. 

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