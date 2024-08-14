В Казани спасли ястреба с поврежденным крылом

Неравнодушная жительница Казани спасла ястреба-тетеревятника с травмой крыла. Она заметила птицу, которая не могла взлететь, у автостоянки речного порта.

Женщина поняла, что с ястребом что-то не так, и обратилась в Госкомитет РТ по биоресурсам. До приезда специалистов она охраняла птицу, чтобы та не получила дополнительных травм.

Прибывшие на место специалисты осмотрели хищника и подтвердили повреждение крыла. Выжить в дикой природе с такой травмой ястреб бы не смог.

Сейчас птицу готовят к отправке в реабилитационный центр в Зеленодольском районе, где ей окажут необходимую помощь.