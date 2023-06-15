 В Казани специалисты оценивают повреждение от пожара в доме на улице Чехова
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В Казани специалисты оценивают повреждение от пожара в доме на улице Чехова

После того, как здание будет признано безопасным, будут поданы вода и электричество, а жильцам разрешат вернуться.

Город
15 июня 2023  10:50
Автор:
Эдуард Салихов

Эксперты определят, сколько времени потребуется на ремонт кровли и подъездов дома на улице Чехова, 8/2, который был поврежден пожаром. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

После того, как здание будет признано безопасным, будут поданы вода и электричество, а жильцам разрешат вернуться. Большинство из них отправились ночевать к родным и близким, 12 человек остановились в гостинице «Кварт».

Специалисты уже выехали на место происшествия и проведут оценку повреждений, после чего предоставят предварительное заключение.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани загорелась крыша пятиэтажного дома на улице Чехова, 8/2. Сообщение о пожаре поступило в 18.35. На место происшествия выехали пожарные. Никто не пострадал. Причина возгорания уточняется.

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