В Казани специалисты оценивают повреждение от пожара в доме на улице Чехова

Эксперты определят, сколько времени потребуется на ремонт кровли и подъездов дома на улице Чехова, 8/2, который был поврежден пожаром. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

После того, как здание будет признано безопасным, будут поданы вода и электричество, а жильцам разрешат вернуться. Большинство из них отправились ночевать к родным и близким, 12 человек остановились в гостинице «Кварт».

Специалисты уже выехали на место происшествия и проведут оценку повреждений, после чего предоставят предварительное заключение.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани загорелась крыша пятиэтажного дома на улице Чехова, 8/2. Сообщение о пожаре поступило в 18.35. На место происшествия выехали пожарные. Никто не пострадал. Причина возгорания уточняется.