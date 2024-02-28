В Казани средняя зарплата выросла на 18% - теперь это 74 тысячи рублей

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Город
28 февраля 2024  13:03
Автор:
Эндже Гарафиева

О зарплате казанцев рассказали на сессии Казанской городской думы. По итогам 2023 года средняя зарплата увеличилась и превысила 74 тысяч рублей. Город, по словам мэра, стал лидером среди городов-миллионников без учета коэффициентов. 

Ильсур Метшин привел пример, что еще в 2019 году в столице Татарстана зарплата держалась на уровне 47 тысяч рублей. 

В прошлом году в Казань инвестировали 335 млрд рублей, что больше, чем в 2022. Промышленное производство ненамного, но увеличилось, а объем отгруженных товаров собственного производства вырос до 701,5 млрд рублей.

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