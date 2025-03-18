В Казани стартовал чемпионат России по настольному теннису

Столица Татарстана впервые принимает главные соревнования страны по этому виду спорта. Они проходят в недавно обновленном Центре бокса и настольного тенниса.

Накануне стартовали командные соревнования, в которых за первенство борются 16 мужских и 16 женских команд, представляющих регионы России. Женская сборная Татарстана во главе с теннисисткой Марией Тайлаковой - один из главных фаворитов турнира. Наши спортсменки стали чемпионами страны в 2017 году, вырвав победу у сборной Нижегородской области.

- Мы не в первый раз выступаем в этом спорткомплексе, еще свежи в памяти события Игр стран БРИКС, - поделился старший тренер мужской национальной сборной по настольному теннису Валерий Салабаев. - Зал здесь очень хороший, в нем можно проводить соревнования любого ранга, даже самого высокого. Что касается ожиданий от соревнований, то хочу заметить, наш вид спорта тем и прекрасен, что невозможно предугадать заранее итоги борьбы. Вместе будем следить за ходом событий и в скором времени узнаем, кто на сегодняшний день является сильнейшим теннисистом в нашей стране. Среди мужских команд фаворитами можно назвать сборные Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбургской области. Среди женских - сборную Татарстана. Уровень наших спортсменов очень высок - на последнем чемпионате Европы с нашим участием российские спортсмены стали серебряными призерами. Очень жаль, что сейчас мы находимся в изоляции - это не способствует развитию.

Следом за командными соревнованиями пройдут личные, в которых выступят 128 спортсменов. В общей сложности на чемпионате будет разыграно пять комплектов наград: в мужском и женском одиночном разряде, мужском и женском парном разряде и смешанном парном разряде.