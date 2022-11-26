В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС

В казанском IT-парке имени Башира Рамеева стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС. На финал приехали порядка 100 киберспортсменов из 17 стран. Участники сразятся в трех дисциплинах: Dota 2, FIFA 2022 и HearthStone. Призовой фонд соревнований составит 60 тыс. долларов.

В церемонии открытия приняли участие Министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, замминистра спорта РФ Азат Кадыров и директор Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Расул Омаров.

«Очень здорово, что в рамках такого турнира представители большого количества стран померятся своими силами в виртуальной реальности», – поприветствовал гостей Азат Кадыров.

Он также добавил, что для развития любого человека важно играть не только в виртуальном мире, но и заниматься физической культурой и спортом в реальном.

Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов в своем приветственном слове пожелал зрителям интересного времяпровождения.

«Пусть через игры у вас формируется интерес к занятию спортом», – отметил он.

Добавим, что для зрителей предусмотрена культурная программа. Гостей мероприятия ждут VR-оборудование, гоночные автосимуляторы и игровые автоматы, косплеи и фотозона.