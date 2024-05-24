В Казани стартовал форум «Литературный флагман России»

Форум «Литературный флагман России» стартовал в Казани с дискуссии о метапроектировании цифровой экосистемы книжной сферы.

Эксперты на одной площадке обсудили создание электронного сервиса, объединяющего произведения авторов со всего мира на одной платформе. Задача — создать отраслевые стандарты для облегчения поиска литературных произведений в цифровом мире.

Качество описаний литературных произведений хромает, заявили они, требуется общий заказчик для формулирования заданий для технологов.

Также было отмечено, что один из главных вопросов в книжной сфере остается дистрибуция изданий. Необходимо создать Реестр, который будет обладать искусственным интеллектом, способным к интерпретации, поиску и переводу. Необходимо разработать механизмы для использования платформы в целях образования и познания.

Таким образом, планируется создать «книжную кнопку» на главном экране смартфона для доступа к миру литературы.