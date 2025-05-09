В Казани стартовал парад в честь 80-летия Победы

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Город
9 мая 2025  10:05

Парад войск Казанского гарнизона начался в 10:00 на площади Тысячелетия. Торжественное шествие возглавил легендарный танк Т-34, за которым проследовали современные образцы военной техники.

В параде участвуют 32 расчета: военнослужащие, кадеты, суворовцы, ветераны, юнармейцы и представители «Движения Первых». Тысячи горожан собрались на площади, чтобы увидеть праздничное шествие.

Как сообщалось ранее, в этом году парад в Казани проходит с особым размахом в честь юбилейной даты.

Трансляцию прохождения войск проводят телеканалы «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Также увидеть парад в прямом эфире можно в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте TNV.ru.

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