В Казани стартовал суд по делу основателя пирамиды Finiko Кирилла Доронина

В Вахитовском суде Казани стартовали слушания по делу основателя печально известной финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина и его сообщников, пишет «Татар-информ». Всего на скамье подсудимых — десять человек.

Обвинение инкриминирует им создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупных размерах. Сумма ущерба, заявленная потерпевшими, уже достигла 209 млн рублей, хотя на момент возбуждения дела в 2020 году фигурировала цифра в 80 млн.

Напомним, что компания Finiko привлекала вкладчиков обещаниями доходов до 25% в месяц, якобы получаемых от инвестирования в криптовалюту и фондовые рынки. Как ожидается, оглашение обвинительного заключения займет не один день. Предполагается, что слушания продлятся несколько дней.

Отметим, что ранее суды уже вынесли приговор нескольким фигурантам дела Finiko. Так Лилия Нуриева, активно продвигавшая ее услуги в соцсетях, была приговорена к четырем с половиной годам лишения свободы.