В Казани стартовал VIII Форум молодых дипломатов стран ОИС

В Казани собрались молодые дипломаты Азербайджана, Алжира, Бангладеша, Бенина, Буркина-Фасо, Гвинеи, Египта, Индонезии, Ирака, Казахстана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Сенегала, Сирии, Сьерра-Леоне, Туркменистана, Уганды, Узбекистана и Чада.

С приветственным словом в форме видеозаписи к участникам обратился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

- С 2016 года в этом форуме приняли участие уже около 250 молодых сотрудников внешнеполитических ведомств из более чем 40 стран. В этот раз вам предстоит обсудить широкий спектр актуальных международных проблем, включая условия формирования новой архитектуры международных решений, а также различные аспекты гуманитарной и технологической дипломатии. Важной составляющей форума станет церемония вступления делегатов в Международную ассоциацию молодых дипломатов, секретарь которой недавно открылся на базе МГИМО. Это видимый результат реализации концепции горизонтальной дипломатии. МИД РФ всемерно поддерживает развитие различных форматов международного молодежного взаимодействия. Среди них Всемирный фестиваль молодежи, Глобальный форум молодых дипломатов и, конечно же, сегодняшнее мероприятие. Уважаемые друзья! Россия традиционно поддерживает честные и взаимоуважительные отношения с мусульманскими странами. Нас прочно объединяет твердая приверженность к культурам цивилизационной самобытности народов мира.

В торжественной церемонии открытия форума принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.

- Мы здесь собираемся в восьмой раз, количество участников значительное, - заметил Раис. – У нас есть возможность пообщаться с нашими молодыми и перспективными коллегами. С нетерпением ждем вашего карьерного роста, ведь будущее за молодежью. Россия активно контактирует с исламскими странами. Я считаю огромным достижением то, что при всех сложностях Россия, в которой проживает более 20 миллионов мусульман, имеет возможность общаться, контактировать с исламским миром и предоставлять жителям России, исповедующим ислам, все необходимые для верующих потребности.

В то же время глава республики подчеркнул, что Россия и Татарстан все еще имеют огромный потенциал в сфере экономического взаимодействия со странами ОИС.

Мы еще не охватили все страны ОИС, но я считаю, что в нынешних мировых реалиях создаются новые возможности для экономической кооперации. Нам следует активнее их использовать. И здесь вы - молодые дипломаты - можете стать некими проводниками между Россией и вашими странами, привлекать представителей бизнеса, культуры, спорта.

О результатах работы форума в прошлые годы рассказал председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков.

- Казань по праву стала дипломатической столицей молодежи, дипломатической столицей, - отметил он. - Те инициативы, которые у нас родились на протяжении этих уже восьми лет, стали рабочими форматами. Хотел обратить внимание на то, что у нас в России реализуются концепции горизонтальной дипломатии, которая тоже, во сути, зародилась на нашем форуме. И самым большим результатом такой работы стало создание Международной Ассоциации молодых дипломатов, которая функционирует с 2022 года.