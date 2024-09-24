В Казани стартовал Всероссийский финал конкурса «Лидер XXI века»

Казань в третий раз принимает финал Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». С 23 сентября более 300 участников из 61 региона страны демонстрируют свои лидерские качества, обмениваются опытом и разрабатывают проекты развития молодежной политики.

Фото: © министерство по делам молодежи РТ

Торжественное открытие финала конкурса, который проводится с 2003 года, состоялось в казанском Технопарке (IT-Парк) имени Башира Рамеева. Организаторами мероприятия выступают Движение Первых и Министерство по делам молодежи Республики Татарстан при поддержке федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

В течение пяти дней участникам предстоит пройти конкурсные испытания в форматах «Познавай», «Убеждай» и «Достигай», продемонстрировав свои навыки командной работы, коммуникации, проектной деятельности, а также знания государственного устройства России.

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков подчеркнул, что конкурс стал эффективным инструментом выявления и подготовки кадров для молодежной политики.

Победителей конкурса определит экспертное жюри, в состав которого вошли опытные руководители общественных организаций и выпускники «Лидера XXI века» прошлых лет.