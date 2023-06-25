 В Казани стартовала благотворительная акция «Лапа дружбы»
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В Казани стартовала благотворительная акция «Лапа дружбы»

Акция продлится до 15:00 на площадке для выгула собак.

Город
25 июня 2023  13:30
Автор:
Роза Габитова

В казанском парке «Крылья Советов» стартовала благотворительная акция «Лапа дружбы», на которой можно взять домой питомца из городских приютов. Об этом сообщает дирекция парков и скверов столицы Татарстана. 

Кроме того, посетители получат бесплатную консультацию ветеринаров, смогут приобрести товары и лакомства на благотворительной ярмарке и узнать, как помочь приютам. 

На мероприятии также работает «стол добра», где можно пожертвовать корм, пеленки, миски, наполнители и амуницию. 

Акция продлится до 15:00 на площадке для выгула собак.

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