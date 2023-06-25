В Казани стартовала благотворительная акция «Лапа дружбы»

В казанском парке «Крылья Советов» стартовала благотворительная акция «Лапа дружбы», на которой можно взять домой питомца из городских приютов. Об этом сообщает дирекция парков и скверов столицы Татарстана.

Кроме того, посетители получат бесплатную консультацию ветеринаров, смогут приобрести товары и лакомства на благотворительной ярмарке и узнать, как помочь приютам.

На мероприятии также работает «стол добра», где можно пожертвовать корм, пеленки, миски, наполнители и амуницию.

Акция продлится до 15:00 на площадке для выгула собак.