 В Казани автоинспекторы проведут рейды среди водителей автобусов и такси
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В Казани автоинспекторы проведут рейды среди водителей автобусов и такси

Мероприятие продлится до 18 декабря.

Город
8 декабря 2022  13:27
Автор:
Эдуард Салихов

С 8 по 15 декабря в Казани проходит профилактическое мероприятие «Автобус». Оно направлено на проверку пассажирского транспорта, в том числе и автомобилей такси. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции. 

Сотрудники ГИБДД обращают особое внимание на законность осуществления деятельности по перевозке пассажиров, внесения изменений в конструкцию ТС без получения разрешения, наличие лицензии и так далее. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани 7 ноября автоинспекторы провели очередной рейд, направленный на профилактику и пресечение нарушений, связанных с применениями ремней безопасности. Так, во время рейда сотрудники Госавтоинспекции составили материалы на 22 непристегнутых водителей.

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