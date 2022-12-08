В Казани автоинспекторы проведут рейды среди водителей автобусов и такси

С 8 по 15 декабря в Казани проходит профилактическое мероприятие «Автобус». Оно направлено на проверку пассажирского транспорта, в том числе и автомобилей такси. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД обращают особое внимание на законность осуществления деятельности по перевозке пассажиров, внесения изменений в конструкцию ТС без получения разрешения, наличие лицензии и так далее.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани 7 ноября автоинспекторы провели очередной рейд, направленный на профилактику и пресечение нарушений, связанных с применениями ремней безопасности. Так, во время рейда сотрудники Госавтоинспекции составили материалы на 22 непристегнутых водителей.