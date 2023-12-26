В Казани стартовало заселение трех соципотечных домов

Сегодня в ЖК «Мәхәббәт» микрорайона «Салават Купере» Казани началось заселение 140-квартирного дома № 22, 168-квартирного дома № 20 и 112-квартирного дома № 20А. Все указанные дома расположены на проспекте И. Шакирова.

В

новостройках, возведенных за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ в рамках республиканской программы соципотеки, свои жилищные условия улучшат вдова ветерана Великой Отечественной войны, работники бюджетной сферы, сотрудники предприятий, инвестирующих в реализацию программы соципотеки, врачи-грантополучатели, молодые и многодетные семьи, а также дети-сироты, сообщает пресс-служба ГЖФ РТ.

Все квартиры в новых домах оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

В ближайшее время здесь же, в ЖК ««Мәхәббәт» планируется заселить еще два соципотечных дома на 72 квартиры каждый. Всего жилой квартал будет состоять из 14 домов переменной этажности (10-18 этажей) на 2003 квартиры.

Техническая готовность остальных строящихся домов квартала варьируется от 7 % до 46 %. «Мәхәббәт» спроектирован с учетом современных урбанистических требований – это и комфортные места общего пользования, дворы без машин, зоны отдыха по возрастным предпочтениям, есть все как для спокойного отдыха, так и шумных игр.

Всего с начала этого года Госжилфонд при Раисе РТ построил в городах и районах Татарстана 2966 квартир на 160,7 тысяч квадратных метров и успешно выполнил свой годовой инвестиционный план. Это позволило выполнить одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечение доступным и комфортным жильем наших граждан. Этот нацпроект, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, стартовал в 2019 году.