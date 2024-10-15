В Казани стартует акция по сбору использованных автомобильных покрышек

С 17 октября УК «ПЖКХ» начинает сбор отработанных покрышек у казанцев. В городе будет установлено 11 специальных бункеров для удобства жителей. Принимаются только покрышки от легковых автомобилей.
Авиастроительный и Ново-Савиновский районы:
- Ул. Академика Лаврентьева, 8
- Ул. Фатыха Амирхана, 101в
- Ул. Фатыха Амирхана, 48
- Ул. Адоратского, 76б
Кировский и Московский районы:
- Ул. Клары Цеткин, 8б
- Ул. Васильченко, 6
Приволжский и Вахитовский районы:
- Ул. Магистральная, 77к5
- Ул. Авангардная, 88а
- Ул. Техническая, 118
Советский район:
- Ул. Сибирский тракт, 61
- Ул. Родины, 49/3
В прошлом зимнем сезоне было собрано 340 тонн покрышек, которые впоследствии были переработаны для производства резиновой крошки, использующейся в покрытиях детских площадок.