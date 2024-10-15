В Казани стартует акция по сбору использованных автомобильных покрышек

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Город
15 октября 2024  15:24

С 17 октября УК «ПЖКХ» начинает сбор отработанных покрышек у казанцев. В городе будет установлено 11 специальных бункеров для удобства жителей. Принимаются только покрышки от легковых автомобилей.

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы:

  • Ул. Академика Лаврентьева, 8
  • Ул. Фатыха Амирхана, 101в
  • Ул. Фатыха Амирхана, 48
  • Ул. Адоратского, 76б

Кировский и Московский районы:

  • Ул. Клары Цеткин, 8б
  • Ул. Васильченко, 6

Приволжский и Вахитовский районы:

  • Ул. Магистральная, 77к5
  • Ул. Авангардная, 88а
  • Ул. Техническая, 118

Советский район:

  • Ул. Сибирский тракт, 61
  • Ул. Родины, 49/3

В прошлом зимнем сезоне было собрано 340 тонн покрышек, которые впоследствии были переработаны для производства резиновой крошки, использующейся в покрытиях детских площадок.

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