В Казани стартует акция по сбору использованных автомобильных покрышек

С 17 октября УК «ПЖКХ» начинает сбор отработанных покрышек у казанцев. В городе будет установлено 11 специальных бункеров для удобства жителей. Принимаются только покрышки от легковых автомобилей.

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы:

Ул. Академика Лаврентьева, 8

Ул. Фатыха Амирхана, 101в

Ул. Фатыха Амирхана, 48

Ул. Адоратского, 76б

Кировский и Московский районы:

Ул. Клары Цеткин, 8б

Ул. Васильченко, 6

Приволжский и Вахитовский районы:

Ул. Магистральная, 77к5

Ул. Авангардная, 88а

Ул. Техническая, 118

Советский район:

Ул. Сибирский тракт, 61

Ул. Родины, 49/3

В прошлом зимнем сезоне было собрано 340 тонн покрышек, которые впоследствии были переработаны для производства резиновой крошки, использующейся в покрытиях детских площадок.