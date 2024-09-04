В Казани стартует экомарафон по сбору электронных отходов

Министерство экологии Республики Татарстан объявляет о старте экологической акции «Школа утилизации: электроника». В течение осени жители республики смогут сдать старую и неисправную электронику на переработку.

Уже 5 и 6 сентября акция пройдет в Казани.

В программе могут принять участие как физические, так и юридические лица.

Список принимаемой электроники:

Компьютерная и офисная техника

Бытовая техника (стиральные машины, холодильники и др.)

Электроинструмент

Медицинская техника

Телефоны, гаджеты, электронные игрушки

Картриджи (не более 10% от общего объема сдаваемой техники)

Батарейки, лампы и оборудование с радиационной опасностью к участию в акции не принимаются.