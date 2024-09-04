В Казани стартует экомарафон по сбору электронных отходов

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Город
4 сентября 2024  10:09
Автор:
Эндже Гарафиева

Министерство экологии Республики Татарстан объявляет о старте экологической акции «Школа утилизации: электроника». В течение осени жители республики смогут сдать старую и неисправную электронику на переработку.

Уже 5 и 6 сентября акция пройдет в Казани. 

В программе могут принять участие как физические, так и юридические лица. 

Список принимаемой электроники:

  • Компьютерная и офисная техника
  • Бытовая техника (стиральные машины, холодильники и др.)
  • Электроинструмент
  • Медицинская техника
  • Телефоны, гаджеты, электронные игрушки
  • Картриджи (не более 10% от общего объема сдаваемой техники)

Батарейки, лампы и оборудование с радиационной опасностью к участию в акции не принимаются.

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