В Казани стартует Международный форум «Kazan Digital Week – 2024»

С 9 по 11 сентября 2024 года столица Республики Татарстан, город Казань, станет центром мирового цифрового диалога, принимая Международный форум «Kazan Digital Week – 2024». Это значимое событие соберет профессионалов, ученых и предпринимателей из разных уголков мира для обмена новейшими научно-техническими достижениями и идеями.
Форум будет проходить как в очном, так и в онлайн-форматах на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо», что позволит расширить аудиторию и привлечь участников, заинтересованных в цифровых трансформациях и инновационных решениях.
Миссия «Kazan Digital Week – 2024» заключается в создании платформы для обсуждения актуальных вопросов импортозамещения и технологического суверенитета. Участники смогут поделиться опытом в области разработки и внедрения новых технологий, что в свою очередь поспособствует укреплению позиций Российской Федерации на мировой арене и развитию международного сотрудничества.
Участников форума ждут насыщенные и интересные дискуссии по следующим тематическим направлениям:
- Интеллектуальные транспортные системы
- Цифровые технологии в государственном управлении
- Цифровая индустрия 4.0
- Цифровые технологии в образовании
- Цифровые технологии в культуре
- Кибербезопасность нового времени
- Экосистема финтех
- Инновации, интегрированные в бизнес
- Цифровые технологии в здравоохранении и медицине
- Цифровые технологии в сельском хозяйстве
Форум «Kazan Digital Week – 2024» обещает стать важным событием для специалистов в области цифровой трансформации и тех, кто интересуется внедрением высоких технологий в различные сферы жизни. Это уникальная возможность не только для обмена знаниями и опытом, но и для установления новых деловых контактов, которые могут привести к успешным совместным проектам и инициативам.