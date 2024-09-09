В Казани стартует Международный форум «Kazan Digital Week – 2024»

С 9 по 11 сентября 2024 года столица Республики Татарстан, город Казань, станет центром мирового цифрового диалога, принимая Международный форум «Kazan Digital Week – 2024». Это значимое событие соберет профессионалов, ученых и предпринимателей из разных уголков мира для обмена новейшими научно-техническими достижениями и идеями.

Форум будет проходить как в очном, так и в онлайн-форматах на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо», что позволит расширить аудиторию и привлечь участников, заинтересованных в цифровых трансформациях и инновационных решениях.

Миссия «Kazan Digital Week – 2024» заключается в создании платформы для обсуждения актуальных вопросов импортозамещения и технологического суверенитета. Участники смогут поделиться опытом в области разработки и внедрения новых технологий, что в свою очередь поспособствует укреплению позиций Российской Федерации на мировой арене и развитию международного сотрудничества.

Участников форума ждут насыщенные и интересные дискуссии по следующим тематическим направлениям:

Интеллектуальные транспортные системы

Цифровые технологии в государственном управлении

Цифровая индустрия 4.0

Цифровые технологии в образовании

Цифровые технологии в культуре

Кибербезопасность нового времени

Экосистема финтех

Инновации, интегрированные в бизнес

Цифровые технологии в здравоохранении и медицине

Цифровые технологии в сельском хозяйстве

Форум «Kazan Digital Week – 2024» обещает стать важным событием для специалистов в области цифровой трансформации и тех, кто интересуется внедрением высоких технологий в различные сферы жизни. Это уникальная возможность не только для обмена знаниями и опытом, но и для установления новых деловых контактов, которые могут привести к успешным совместным проектам и инициативам.