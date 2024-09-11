В Казани стартует первый Литературный форум стран БРИКС

Столица Татарстана принимает первый Литературный форум стран БРИКС. С 11 по 13 сентября писатели, поэты и литературоведы из Китая, Бразилии, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Ирана и России соберутся в Казани, чтобы обсудить актуальные вопросы мировой литературы в эпоху перемен.

Форум «Мировая литература в новой реальности. Диалог традиций, национальных ценностей и культур» пройдет на нескольких площадках. Например, в Казанской Ратуше, Национальной библиотеке РТ, библиотеке №13 «Сандугач», Культурном центре им. А.С.Пушкина и в здании Союза писателей и Доме-музее Аксенова.

В программе – творческие встречи с представителями семи стран, вручение премии «Звездный билет» и музыкальное выступление. Национальная библиотека РТ представит книжную выставку стран-участников форума. Гостей ждут творческие встречи с писателями из Китая и Индии, а также джем-сейшен с участием композитора Анны Королевой и поэтов всех стран.