В Казани стартует профилактическое мероприятие «Осенние каникулы»

Перед началом осенних школьных каникул Госавтоинспекция Казани проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Осенние каникулы».

С 25 октября по 6 ноября автоинспекторы проводят мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, сообщает Госавтоинспекция Казани. Школьникам напомнят о правилах безопасного поведения на дорогах.

В рамках мероприятия пройдут беседы в школах с учащимися и их родителями, инструктажи с водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий в части перевозки детей. Также с водителями будет проведена индивидуальная работа, им напомнят о важности и необходимости применения детских автокресел.

В дошкольных образовательных организациях проходят практические занятия и беседы для самых юных участников дорожного движения, на которых дети в условиях, приближенных к городским улицам, изучают особенности безопасного поведения на дорогах.