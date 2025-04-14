В Казани стартует строительство восьми домов по соцпрограмме

В 2025 году в столице Татарстана начнется возведение восьми многоквартирных домов по программе социальной ипотеки. Новое жилье получат 1657 семей, общая площадь составит 85 тыс. кв. метров. Об этом сообщил начальник Управления капитального строительства и реконструкции исполкома города Марат Самигулин на деловом понедельнике в мэрии.

Шесть домов построят в ЖК «Салават Купере» (Кировский район), еще два — в микрорайоне «Гаилэ» (Приволжский район). В 2024 году по этой программе уже ввели семь домов на 1040 семей, причем один из объектов в «Гаилэ» сдали досрочно.

Параллельно в городе развивают инфраструктуру: в 2023 году в «Салават Купере» открыли крупнейшую поликлинику мощностью 750 посещений в смену. Также продолжается работа с обманутыми дольщиками — на ул. Аграрной возводят ЖК на 342 квартиры для участников проблемного долгостроя «Золотая середина» со сроком сдачи в 2026 году.