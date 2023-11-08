В Казани стартует Всероссийский слет студенческих отрядов

О том, что ждет участников Всероссийского слета студенческих отрядов, журналистам рассказали на пресс-конференции, которая прошла в ИА «Татар-информ». Мероприятие пройдет с 8 по 12 ноября. В нем примут участие более 2650 участников со всей страны. Основные мероприятия развернутся в Международном выставочном центре «Казань Экспо»

Ежегодно слет лучших студентов проводится осенью в разных городах страны и собирает на своих площадках не только представителей Российских студенческих отрядов (РСО), но также и работодателей, партнеров. В этом году Казань принимает представителей 89 регионов.

Ребят, ставших победителями отборочных этапов, ждут конкурсные испытания, которые помогут выявить лучших по девяти направлениям: педагогика, строительство, сервис, медицин, сельское хозяйство, производство, проводники, трудовые отряды подростков и в номинации «монтер путей». Также в рамках слета пройдет творческий фестиваль, который завершится грандиозным гала-концертом. А еще ребят ждет спартакиада и даже кибер-турнир.