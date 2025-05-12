В Казани стартует юбилейный фестиваль «НУР»

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Город
12 мая 2025  12:26

22 мая у подножия Спасской башни Казанского Кремля состоится торжественное открытие пятого международного фестиваля  «НУР». Зрителей ждет уникальное аудиовизуальное шоу, сочетающее архитектурный видеомэппинг, световые эффекты и живые электронные ритмы.

В рамках открытия казанские музыканты URTIC и Qosh представят специальный сет, который в реальном времени будет преобразован медиахудожниками в динамичный визуальный ряд. Согласно концепции организаторов, сценическое пространство превратится в интерактивную цифровую платформу, чутко реагирующую на звуковые волны и движение.

Фестиваль продлится с 23 по 25 мая, охватив 17 площадок города. В программе – масштабные инсталляции ведущих мировых студий, выставки цифрового искусства и впечатляющие видеопроекции.

Для посещения мероприятия необходимо предварительно пройти обязательную регистрацию на официальном сайте. Начало шоу запланировано на 20:00.

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