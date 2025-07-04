В Казани стартуют бесплатные курсы жестового языка

С 5 июля на инклюзивном бульваре по улице Серова начнется цикл из четырех занятий по основам русского жестового языка. Преподаватели Ильмира Уразбаева и Алиса Доронина познакомят участников с историей и культурой сообщества глухих, научат базовым фразам и дактильной азбуке, а также разучат фрагменты песен на жестовом языке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Первое занятие состоится 5 июля в 16.00 у павильона на бульваре Серова. Последующие уроки будут проходить каждую субботу. Принять участие могут все желающие старше 16 лет, предварительная регистрация обязательна.

