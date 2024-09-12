В Казани стартуют осенние ярмарки с ценами ниже магазинных

Уже в эту субботу, 14 сентября, в Казани и других городах Татарстана откроются традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки. Казанцев ждут на 13 площадках, где можно будет приобрести свежие фермерские продукты по ценам ниже магазинных.
В Казани ярмарочные ряды развернутся по следующим адресам:
- ул. Аграрная, д. 2
- ул. Липатова, д. 7
- ул. Ямашева, д. 71А
- ул. Ленинградская, д. 27
- ул. Батыршина, д. 20
- ул. Краснококшайская д. 150/2
- пересечение ул. Карима Тинчурина и ул. Татарстан
- Проспект Победы, д.46 В
- ул. Ю.Фучика, д. 64
- ул. Лаврентьева, д. 10
- ул. Дементьева, д. 7
- пересечение ул. Беломорская и ул. Гудованцева
- ул. Революционная, д. 12
Что по ценам?
Сельхозпроизводителям рекомендовали придерживаться следующих цен:
- Говядина на кости – 480-500 руб./кг
- Свинина – 270 руб./кг
- Яйцо (отборное) – 95 руб./дес.
- Масло сливочное – 770 руб./кг
- Сахар-песок – 60 руб./кг
- Мука – 27 руб./кг
- Картофель – 25 руб./кг
- Молоко разливное – 50 руб./л.
Сельскохозяйственные ярмарки будут работать еженедельно до 29 декабря.