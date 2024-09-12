В Казани стартуют осенние ярмарки с ценами ниже магазинных

Уже в эту субботу, 14 сентября, в Казани и других городах Татарстана откроются традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки. Казанцев ждут на 13 площадках, где можно будет приобрести свежие фермерские продукты по ценам ниже магазинных.

В Казани ярмарочные ряды развернутся по следующим адресам:

ул. Аграрная, д. 2

ул. Липатова, д. 7

ул. Ямашева, д. 71А

ул. Ленинградская, д. 27

ул. Батыршина, д. 20

ул. Краснококшайская д. 150/2

пересечение ул. Карима Тинчурина и ул. Татарстан

Проспект Победы, д.46 В

ул. Ю.Фучика, д. 64

ул. Лаврентьева, д. 10

ул. Дементьева, д. 7

пересечение ул. Беломорская и ул. Гудованцева

ул. Революционная, д. 12

Что по ценам?

Сельхозпроизводителям рекомендовали придерживаться следующих цен:

Говядина на кости – 480-500 руб./кг

Свинина – 270 руб./кг

Яйцо (отборное) – 95 руб./дес.

Масло сливочное – 770 руб./кг

Сахар-песок – 60 руб./кг

Мука – 27 руб./кг

Картофель – 25 руб./кг

Молоко разливное – 50 руб./л.

Сельскохозяйственные ярмарки будут работать еженедельно до 29 декабря.