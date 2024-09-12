В Казани стартуют осенние ярмарки с ценами ниже магазинных

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Город
12 сентября 2024  15:20
Автор:
Эндже Гарафиева

Уже в эту субботу, 14 сентября, в Казани и других городах Татарстана откроются традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки. Казанцев ждут на 13 площадках, где можно будет приобрести свежие фермерские продукты по ценам ниже магазинных.

В Казани ярмарочные ряды развернутся по следующим адресам:

  • ул. Аграрная, д. 2
  • ул. Липатова, д. 7
  • ул. Ямашева, д. 71А
  • ул. Ленинградская, д. 27
  • ул. Батыршина, д. 20
  • ул. Краснококшайская д. 150/2
  • пересечение ул. Карима Тинчурина и ул. Татарстан
  • Проспект Победы, д.46 В
  • ул. Ю.Фучика, д. 64
  • ул. Лаврентьева, д. 10
  • ул. Дементьева, д. 7
  • пересечение ул. Беломорская и ул. Гудованцева
  • ул. Революционная, д. 12

Что по ценам?

Сельхозпроизводителям рекомендовали придерживаться следующих цен:

  • Говядина на кости – 480-500 руб./кг
  • Свинина – 270 руб./кг
  • Яйцо (отборное) – 95 руб./дес.
  • Масло сливочное – 770 руб./кг
  • Сахар-песок – 60 руб./кг
  • Мука – 27 руб./кг
  • Картофель – 25 руб./кг
  • Молоко разливное – 50 руб./л.

Сельскохозяйственные ярмарки будут работать еженедельно до 29 декабря.

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