В Казани стартуют весенние сельскохозяйственные ярмарки

В столице Татарстана весенний сезон сельскохозяйственных ярмарок начнется 15 марта и продлится до 27 апреля. Об этом сообщил председатель Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов на еженедельном совещании в мэрии.

Ярмарки направлены на обеспечение жителей качественной сельскохозяйственной продукцией и товарами народного потребления. В ассортименте будут представлены как пищевые продукты, так и товары для подсобного хозяйства.

Участие в ярмарках примут производители из 22 районов Татарстана, а также 19 организаций агропромышленного комплекса республики. Цены на продукцию, по словам организаторов, будут в среднем на 15% ниже, чем в розничных магазинах.

Торговля будет организована каждую субботу на 12 площадках города, а по воскресеньям – на улице Беломорской, 69, с 6:00 до 13:00.

В этом году ярмарки не будут проводиться на улицах Батыршина и Краснококшайской из-за строительных работ. Однако для жителей этих районов организуют отдельную торговую площадку на парковке торгового центра «Тюбетейка» на Московском рынке.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров поручил главам районов проверить готовность площадок, включая инфраструктуру и подъездные пути. «Жители ждут этих ярмарок, поэтому важно, чтобы площадки были максимально удобными», – подчеркнул он.