В Казани столкновение автомобилей парализовало движение трамваев по Кировской дамбе

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Город
6 сентября 2024  13:23
Автор:
Эндже Гарафиева

Авария с участием двух автомобилей на Кировской дамбе в Казани создала проблемы для движения общественного транспорта. Из-за ДТП, произошедшего на трамвайных путях в районе железнодорожного вокзала, временно приостановлено движение сразу трех трамвайных маршрутов. Информацию сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

 Фото: © МУП «Метроэлектротранс»

В сторону улицы Серова встали трамваи №1, №5 и №7. Пока движение не восстановят, трамваи этих маршрутов следуют по измененным схемам.

«До этого участка движение маршрута трамвая №1 проходит по маршрутам №2 и №6; маршрут №5 разворачивается через ж/д вокзал и следует по маршруту №5а; маршрут №7 следует по Ямашева через Короленко», – рассказали в предприятии.

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