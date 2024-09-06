В Казани столкновение автомобилей парализовало движение трамваев по Кировской дамбе

Авария с участием двух автомобилей на Кировской дамбе в Казани создала проблемы для движения общественного транспорта. Из-за ДТП, произошедшего на трамвайных путях в районе железнодорожного вокзала, временно приостановлено движение сразу трех трамвайных маршрутов. Информацию сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Фото: © МУП «Метроэлектротранс»

В сторону улицы Серова встали трамваи №1, №5 и №7. Пока движение не восстановят, трамваи этих маршрутов следуют по измененным схемам.