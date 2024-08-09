В Казани столкнулись Ford и КАМАЗ, оба нарушили правила

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Город
9 августа 2024  16:49
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня на перекрестке улиц Назарбаева и Хади Такташа произошло ДТП с участием легкового автомобиля Ford и грузовика КАМАЗ.

По информации ГИБДД, 31-летний водитель КАМАЗа проехал на запрещающий сигнал светофора, в то время как 24-летний водитель Ford, нарушив требования дорожного знака 4.1.4 «Движение прямо или направо», начал поворачивать налево с крайней правой полосы. В результате произошло столкновение.

В аварии пострадал водитель Ford, который, к счастью, отделался легкими травмами и отказался от госпитализации. Оба автомобиля получили серьезные повреждения, Ford не смог продолжить движение своим ходом.

По факту ДТП проводится расследование.

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