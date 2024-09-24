В Казани строят тепличный комплекс для круглогодичного озеленения города

Мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел ход строительства новых теплиц на базе МУП «Горводзеленхоз». Современный комплекс площадью более 11,5 тысяч кв.м позволит увеличить производство цветов до 2,5 млн штук в год и обеспечить город свежей рассадой круглый год, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Фото: © пресс-служба мэрии Казани

«Мы выращивали 1,1 миллиона цветов, делали это только к сезону. Новые теплицы позволят круглогодично выращивать 2,5 миллиона однолетних и многолетних цветов. Мы прирастем и в количестве, и в качестве красивого цветочного оформления города», – отметил Метшин во время осмотра объекта.

Новые теплицы заменят устаревшие конструкции 80-х годов. Благодаря автоматизации процессов полива, освещения и микроклимата, удастся повысить качество рассады и снизить потребление ресурсов на 60%.

Переход на новую площадку будет плавным, рассказала управляющая предприятием Роза Заббарова. Сотрудники пройдут обучение по управлению автоматизированными системами. Благодаря расширению производства будет создано 10 дополнительных рабочих мест.

Завершить строительство и подключить все коммуникации планируется к концу года.

Кстати, этим летом силами «Горводзеленхоза» в Казани было оформлено 84 улицы, установлено более 2 тысяч цветочных кашпо и создано больше 20 объемных цветочных композиций.