В Казани строят ЖК для обманутых дольщиков

В Казани продолжается активное строительство компенсационного жилого комплекса на улице Аграрной, информирует телеграм-канал Фонда поддержки обманутых дольщиков Республики Татарстан.

Жилой комплекс рассчитан на 342 квартиры, из которых около 200 будут переданы обманутым дольщикам жилого комплекса «Золотая середина».

В настоящее время в обоих корпусах ведутся монолитные работы. В первом корпусе устанавливают перекрытие первого этажа, а во втором – возводят стены третьего этажа.

Напомним, что в декабре 2017 года Рустам Минниханов, руководитель республики, информировал президента России Владимира Путина о создании фонда для решения проблем дольщиков.