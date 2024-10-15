В Казани строят ЖК для обманутых дольщиков

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Город
15 октября 2024  13:17

В Казани продолжается активное строительство компенсационного жилого комплекса на улице Аграрной, информирует телеграм-канал Фонда поддержки обманутых дольщиков Республики Татарстан.

Жилой комплекс рассчитан на 342 квартиры, из которых около 200 будут переданы обманутым дольщикам жилого комплекса «Золотая середина».

В настоящее время в обоих корпусах ведутся монолитные работы. В первом корпусе устанавливают перекрытие первого этажа, а во втором – возводят стены третьего этажа.

Напомним, что в декабре 2017 года Рустам Минниханов, руководитель республики, информировал президента России Владимира Путина о создании фонда для решения проблем дольщиков.

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