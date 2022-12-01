В Казани судебные приставы вернули маме ребенка, которого скрывал отец

В Казани сотрудники отделения судебных приставов №1 по Советскому району помогли вернуть матери ребенка, которого скрывал от нее отец. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП РФ по Татарстану.

Мужчина долгое время препятствовал общению сына с мамой. По этой причине женщина решила обратиться в суд и выиграла его. Однако отец ребенка игнорировал решение суда и скрывался вместе с сыном.

В дальнейшем судебный пристав возбудил исполнительное дело о передаче ребенка матери, но должник на связь не выходил, поэтому его объявили в розыск.

В течение недели сотрудники выяснили, где находится мужчина и ребенок, и выехали на указанный адрес. Узнав об этом, сначала отец закрылся в помещении, а затем попытался скрыться.