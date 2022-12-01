 В Казани судебные приставы вернули маме ребенка, которого скрывал отец
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В Казани судебные приставы вернули маме ребенка, которого скрывал отец

Мужчина долгое время игнорировал решение суда.

Город
1 декабря 2022  18:05
Автор:
Роза Габитова

В Казани сотрудники отделения судебных приставов №1 по Советскому району помогли вернуть матери ребенка, которого скрывал от нее отец. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП РФ по Татарстану.

Мужчина долгое время препятствовал общению сына с мамой. По этой причине женщина решила обратиться в суд и выиграла его. Однако отец ребенка игнорировал решение суда и скрывался вместе с сыном. 

В дальнейшем судебный пристав возбудил исполнительное дело о передаче ребенка матери, но должник на связь не выходил, поэтому его объявили в розыск. 

В течение недели сотрудники выяснили, где находится мужчина и ребенок, и выехали на указанный адрес. Узнав об этом, сначала отец закрылся в помещении, а затем попытался скрыться.

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