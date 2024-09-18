В Казани судят «курьера», похитившего 3,6 млн рублей у пенсионера

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Город
18 сентября 2024  12:33
Автор:
Эндже Гарафиева

В суде начался процесс по делу 24-летнего жителя Мурманской области, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, злоумышленник, выступая в роли «курьера» в мошеннической схеме, похитил у 78-летнего жителя Казани более 3,6 млн рублей.

Мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщили пенсионеру о якобы существующей угрозе для его квартиры. Они убедили его продать жилье и перевести деньги на «безопасный» счет. Доверчивый пенсионер выполнил все инструкции мошенников, а полученные от продажи квартиры средства передал «курьеру».

В дальнейшем злоумышленник перевел похищенные деньги на счет своего «работодателя».

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