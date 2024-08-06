В Казани судят врача после смерти пациента с аномалией гортани

news_top_970_100
Город
6 августа 2024  16:54
Автор:
Эндже Гарафиева

В Вахитовском суде Казани продолжается рассмотрение дела врача-анестезиолога-реаниматолога Валерия Драгунова, обвиняемого в убийстве по неосторожности, пишет «Татар-информ».

По версии следствия, трагедия произошла из-за ошибки, допущенной Драгуновым во время интубации пациента с аномальным строением гортани и ожирением.

На втором заседании суда были заслушаны показания свидетелей – коллег Драгунова по работе в клинике медицинского университета. Они охарактеризовали пациента как сложного, с множеством сопутствующих заболеваний – ожирение 2 степени, аномалия гортани, диабет, ишемическая болезнь сердца, гастрит.

Известно, что Драгунова пригласили для проведения интубации, поскольку он ранее уже осматривал этого пациента и был знаком с историей его болезни. Предполагалось, что после осмотра врач должен был предупредить коллег о возможных рисках, связанных с проведением операции. Однако, по имеющейся информации, никаких сообщений от Драгунова не поступало.

После смерти пациента, последовавшей за попыткой интубации, Валерий Драгунов уволился из клиники, отметив при этом, что его коллега также пыталась провести интубацию. Судебное разбирательство продолжается.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане более 90 автомобилей провалили проверку на экологичность
Татарстан вошел в топ-3 регионов России по популярности «Пушкинской карты»
Участники СВО будут участвовать в патриотическом воспитании детей
В Татарстане растет количество заболеваний среди подростков
В Самосырово по требованию прокуратуры ликвидировали незаконную свалку
В Казани судят врача после смерти пациента с аномалией гортани
Жители казанских домов сдали 190 кг вторсырья на уличную мебель
«Ак Барс» продлил контракт с Никитой Дыняком до конца следующего сезона