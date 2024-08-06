В Казани судят врача после смерти пациента с аномалией гортани

В Вахитовском суде Казани продолжается рассмотрение дела врача-анестезиолога-реаниматолога Валерия Драгунова, обвиняемого в убийстве по неосторожности, пишет «Татар-информ».

По версии следствия, трагедия произошла из-за ошибки, допущенной Драгуновым во время интубации пациента с аномальным строением гортани и ожирением.

На втором заседании суда были заслушаны показания свидетелей – коллег Драгунова по работе в клинике медицинского университета. Они охарактеризовали пациента как сложного, с множеством сопутствующих заболеваний – ожирение 2 степени, аномалия гортани, диабет, ишемическая болезнь сердца, гастрит.

Известно, что Драгунова пригласили для проведения интубации, поскольку он ранее уже осматривал этого пациента и был знаком с историей его болезни. Предполагалось, что после осмотра врач должен был предупредить коллег о возможных рисках, связанных с проведением операции. Однако, по имеющейся информации, никаких сообщений от Драгунова не поступало.

После смерти пациента, последовавшей за попыткой интубации, Валерий Драгунов уволился из клиники, отметив при этом, что его коллега также пыталась провести интубацию. Судебное разбирательство продолжается.