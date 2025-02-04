В Казани судят выходцев из Таджикистана за организацию притона

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Город
4 февраля 2025  12:32

Советский районный суд Казани начал рассмотрение уголовного дела в отношении Севары Абдуазизовой и Хикматулло Вохидова. Их обвиняют в организации проституции на территории столицы Татарстана.  

Следствие установило, что подозреваемые снимали двухкомнатную квартиру на Ноксинском спуске, где с апреля по август прошлого года содержали четырех девушек. Абдуазизова и Вохидов размещали рекламу интим-услуг в популярных мессенджерах, предлагая клиентам час времени за три тысячи рублей.  

По данным следствия, деньги за услуги переводились на карту Абдуазизовой, а Вохидов выполнял функции охранника и оператора, отвечая на звонки клиентов. В настоящее время суд рассматривает дело, оценивая доказательства и показания сторон.

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