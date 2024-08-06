В Казани свыше 10 тысяч человек оштрафовали за ремень безопасности

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Город
6 августа 2024  14:21
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанская Госавтоинспекция провела месячный рейд «Ремень безопасности», выявив более полутора тысяч нарушителей. С начала года эта цифра превысила 10 тысяч человек.

С 4 июля по 4 августа инспекторы зафиксировали 1695 случаев нарушения правил использования ремней безопасности. Многие водители и пассажиры продолжают пренебрегать правилами, подвергая опасности себя и окружающих.

ГИБДД напоминает о трагических последствиях езды без ремня безопасности, приводя в пример ДТП 19 июня на проспекте Победы. Тогда непристегнутый водитель «Лады Гранты» и один из пассажиров погибли на месте после столкновения с опорой моста.

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