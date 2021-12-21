 В Казани таксист Uber избил пассажирку и силой вытащил ее из автомобиля
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В Казани таксист Uber избил пассажирку и силой вытащил ее из автомобиля

Судмедэкспертиза зафиксировала гематомы на голове и ноге женщины.

Истории
21 декабря 2021  15:24
Автор:
Роза Габитова

В Казани таксист Uber напал на пассажирку из-за того та не покидала автомобиль по совету поддержки сервиса такси, ожидая другую машину. Мужчина оскорбил девушку, нанес удары по голове и силой вытащил ее из авто. Об этом «КВ» сообщили в безынициативной группе «ФемКызлар».

По словам пострадавшей, она вызвала такси, чтобы отвезти родителей домой из поликлиники. Когда водитель приехал в назначенное место, девушка увидела, что на заднем сидении находится детское кресло и попросила убрать его, чтобы всем было комфортно ехать.Однако таксист оказался выполнить ее просьбу и предложил отменить заказ. 

Родители Анастасии согласились ехать с креслом и сели в автомобиль, но это все равно не понравилось водителю и он потребовал покинуть такси, оскорбляя клиентов. Тогда, женщина позвонила в поддержку Uber и рассказала о случившемся. Операторы посоветовали им остаться в машине до приезда нового такси. Также Анастасия передала трубку водителю для разговора с одним из операторов. После звонка он начал еще больше агрессировать и приказал родителям девушки покинуть авто. Когда они вышли, он направился к женщине и напал на нее. 

Пострадавшая обратилась в полицию и прошла судмедэкспертизу, где ей зафиксировали гематомы на голове и ноге.

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