В Казани таксиста обвиняют в изнасиловании девочки-подростка

В Казани возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней девушки таксистом. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

По его данным, вечером 30 сентября девушка, будучи несовершеннолетней, заказала такси. После окончания поездки у нее возникли сложности с оплатой, и она пересела на переднее сиденье автомобиля, чтобы перевести деньги онлайн. В этот момент, по словам девушки, таксист начал ее раздевать, а затем совершил насильственные действия сексуального характера.

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого. Им оказался студент-иностранец одного из казанских вузов, который в свободное от учебы время подрабатывал таксистом.

По версии студента, после того как девушка отменила поездку и указала другой адрес, она по прибытии на место добровольно согласилась на интимную близость. Впоследствии он узнал о поданном против него заявлении.

В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.